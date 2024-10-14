Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь

По ее словам, в ближайшие недели правительством РФ будет подписано соглашение с Севастополем, после подписания смогут быть направлены средства. Предприятия также готовят соответствующие документы, отметила она.
«Средства будут доведены до предприятий до конца текущего года. Данная мера государственной поддержки является важной и позволит сохранить рабочие места на уровне не ниже 80% к численности 2023 года», — сказала Скорюкова.
Она уточнила, что размер субсидии для каждой отдельно взятой организации зависит от объема вылова, если это рыболовное предприятие, и производства морских биологических ресурсов, если это предприятие отрасли аквакультуры.
Директор департамента добавила, что в текущем году из регионального бюджета было выделено 3 миллиона 700 тысяч рублей на развитие марикультуры. А рыбаки получили 50 миллионов рублей региональной поддержки.
«За счет этих средств четыре рыбохозяйственных предприятия города произвели ремонт восьми рыболовецких судов», — уточнила Скорюкова.
По ее словам, несмотря на непростые условия, севастопольским рыбакам за минувший период года удалось выловить 14 тысяч тонн рыбы. Это хамса, килька, ставрида и барабулька.
«В целом в текущем году на развитие запланирован вылов в размере 20 тысяч тонн», — подытожила глава профильного департамента.
О том, что Севастополю правительство России выделит субсидию, губернатор региона Михаил Развожаев сообщал в сентябре.
В конце минувшей недели президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заявил, что Крым и Севастополь ждут подписания соглашения, после чего в регионы смогут быть направлены для рыбаков средства из федерального бюджета.