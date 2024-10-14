Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Рыболовные предприятия и организации аквакультуры Севастополя получат федеральную субсидию в размере 174 миллионов рублей до конца года, что позволит сохранить рабочие места. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.