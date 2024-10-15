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Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 15 октября

Национальный банк Беларуси поднял курс доллара и курс евро, но снизил курс российского рубля на 15 октября 2024, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке определили курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 15 октября 2024 года, понедельник. В частности, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля немного потерял.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 15 октября, Нацбанк утвердил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2897 белорусского рубля, 1 евро — 3,5955 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4259 белорусского рубля.

В сравнении с курсом валют на понедельник, 14 октября, курс доллара и курс евро немного увеличились, а курс российского рубля несколько снизился.

В денежном выражении валютные значения на 15 октября, вторник, скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0065 белрубля, курс 1 евро повысился на 0,0046 белрубля, а курс 100 российских рублей стал легче в валютной корзине на 0,0003 белрубля.

Тем временем белорусы могут сообщить в Госконтроль о задержке зарплат.

А еще программа семейного капитала продлевается в Беларуси на пять лет.