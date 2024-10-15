Politico: Чехия отдала больше денег на сырье из РФ, чем на поддержку Киева

Чехия за последние два с половиной года купила российскую нефть и газ на сумму, которая в пять раз превышает помощь Украине. Такое заявление сделали авторы европейского издания Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии (CSD) и Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA).