Politico: Чехия отдала больше денег на сырье из РФ, чем на поддержку Киева

Чехия за последние два с половиной года купила российскую нефть и газ на сумму, которая в пять раз превышает помощь Украине. Такое заявление сделали авторы европейского издания Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии (CSD) и Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA).
Так, российское энергетическое сырье было закуплено страной на сумму в 7 миллиардов евро. Украина же получила от Чехии 1,29 миллиарда евро.
Нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на чешской территории, получают сверхприбыль за счет предоставляемых скидок на покупку топлива из РФ. Ее общая сумма составила 1 млрд евро.
Ранее сообщалось, что Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу. Она будет заниматься разработкой планов полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России.