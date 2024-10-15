Экономист Смирнов назвал четыре причины роста инфляции, вопреки ставке ЦБ

«Важно, не заиграться с инфляцией путем повышения ставки. В Турции за последний год ставка выросла с 8,5 до 50%, но и инфляция там выражается в двузначных числах, — приводит пример Смирнов. — В этой ситуации повышение ключевой ставки — чуть ли не единственный способ стабилизации роста цен. И в Турции эта политика начала приносить свои плоды, поскольку в 2024 году инфляция уже начала серьезно замедляться».