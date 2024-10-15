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Экономист Смирнов назвал четыре причины роста инфляции, вопреки ставке ЦБ

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября.

Источник: Аргументы и факты

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября. Признаков замедления роста цен нет, поэтому в Центробанке считают необходимым ужесточить денежно-кредитную политику. Насколько этот инструмент эффективен в борьбе с инфляцией, aif.ru рассказал заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.

«Инфляция в России за текущий год, вероятно, превысит 7%, что значительно выше целевого показателя в 4%. Повышение ключевой ставки, казалось бы, эффективно: займы для потребителей становятся дорогими, и они, как ожидается, будут меньше расходовать, поэтому спрос будет сдержанным, а инфляция замедлится, — объясняет Смирнов. — Кроме того, процентная ставка влияет на цены, устанавливаемые предприятиями. Если потребители тратят меньше, предприятия снижают цены, и они растут не так быстро».

Однако в нынешних условиях корпоративное кредитование не замедляется — в нем высока доля субсидируемых кредитов и кредитов с фиксированной ставкой (на эти две группы приходится более 70% корпоративного кредитного портфеля), обращает внимание экономист.

Если спрос домохозяйств также будет поддерживаться ростом субсидируемых кредитов, то государство вновь будет вынуждено увеличивать ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию. Основной риск — в сегменте субсидируемой ипотеки, объем которой за последние два года вырос в три раза. Дополнительное (хотя и не такое большое, как раньше) влияние на рост инфляции дает снижение обменного курса рубля по отношению к доллару, которое за 2023 год составило 10%.

С другой стороны, указывает Смирнов, высокий потребительский спрос в экономике, так же, как и увеличение государственных расходов, — важные источники экономического роста страны. Более того, частный потребительский спрос остается ключевым фактором роста ВВП, и его замедление (вследствие опять же высокой ставки) может ограничить этот рост.

«Кроме того, в стране растет государственное потребление, что ослабляет эффективность мер Банка России по сдерживанию инфляции. То есть повышение ставки не сдерживает государственное потребление, которое растет вследствие увеличения оборонных расходов», — продолжает Смирнов.

Наконец, чтобы бороться с инфляцией, необходимо знать ее причины, одна из которых — в том, что производство в нашей стране, работающее на пределе своих возможностей (санкции серьезно затруднили доступ к машинам, оборудованию, компонентам), не может удовлетворить растущий спрос, и особенно ярко это, по словам экономиста, проявляется за последний год.

«Важно, не заиграться с инфляцией путем повышения ставки. В Турции за последний год ставка выросла с 8,5 до 50%, но и инфляция там выражается в двузначных числах, — приводит пример Смирнов. — В этой ситуации повышение ключевой ставки — чуть ли не единственный способ стабилизации роста цен. И в Турции эта политика начала приносить свои плоды, поскольку в 2024 году инфляция уже начала серьезно замедляться».