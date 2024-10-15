Telegram запустил сервис верификации телефонных номеров Gateway для бизнеса

Мессенджер Telegram объявил о запуске нового сервиса для верификации телефонных номеров под названием Telegram Gateway. Основатель компании Павел Дуров поделился этой новостью.
По его словам, проверка номеров представляет собой многомиллиардную индустрию, и только Telegram тратит около 10 миллионов долларов на проверку пользователей. Новый сервис позволит компаниям значительно снизить затраты, отправляя проверочные коды пользователям прямо через Telegram.
Этот способ является более экономичным, быстрым и безопасным по сравнению с традиционной SMS-верификацией, так как стоимость кода составляет всего 0,01 доллара США независимо от местоположения.
Кроме того, Telegram не будет взимать плату, если телефонный номер, который компания хочет проверить, не будет учитывать учетную запись мессенджера.
Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров, отмечая свой день рождения, вспомнил о первых шагах в создании социальной сети «ВКонтакте».