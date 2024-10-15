«Акватория» во Владивостоке снова оказалась в поле зрения прокуратуры

ООО «ВладРитейл’Централизованной религиозной организации “Религиозная Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России” запрещено осуществлять эксплуатацию принадлежащих им на праве собственности помещений в здании культурно-развлекательного комплекса “Акватория” во Владивостоке на Светланской, сообщает ИА PrimaMedia. Иск прокурора удовлетворил суд, подчеркнули в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
Так, по имеющимся данным, Ленинский районный суд Владивостока запретил эксплуатацию помещений в здании «Акватория». Запрет введен до исполнения окончательного решения суда, которое связано с обязанностями устранить нарушения требований пожарной безопасности. В случае отказа в иске судом, указанные меры останутся в силе до вступления решения в законную силу.
«Определение может быть обжаловано, но в соответствии со ст.142 ГПК РФ приводится в исполнение немедленно после его вынесения», — говорится в сообщении.
Состояние госпитализированных контролировалось сотрудниками медицинского кабинета комплекса. В итоге все девять пострадавших, среди которых была 17-летняя девушка, были выписаны из больницы с рекомендациями для амбулаторного лечения. Игорь Черемисин был помещен в следственный изолятор на два месяца и подозревается в невыполнении обязательств по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса на улице Светланской, 90. Следствие полагает, что именно это стало причиной обрушения элементов алюминиевого подвесного потолка 1 августа.
В дальнейшем, для повышения безопасности и психологического комфорта посетителей, руководство приняло решение удалить все аналогичные потолочные конструкции, несмотря на существующую гарантию на материалы и качество выполненных работ. Через месяц после инцидента руководство «Акватории» анонсировало открытие общественного пространства, и комплекс возобновил свою работу в первые выходные сентября. Тем временем, главному инженеру «Акватории» изменили меру пресечения.