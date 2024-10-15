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«Акватория» во Владивостоке снова оказалась в поле зрения прокуратуры

Надзорный орган запретил эксплуатацию помещений в здании.

Источник: Прокуратура Приморского края

ООО «ВладРитейл’Централизованной религиозной организации “Религиозная Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России” запрещено осуществлять эксплуатацию принадлежащих им на праве собственности помещений в здании культурно-развлекательного комплекса “Акватория” во Владивостоке на Светланской, сообщает ИА PrimaMedia. Иск прокурора удовлетворил суд, подчеркнули в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Так, по имеющимся данным, Ленинский районный суд Владивостока запретил эксплуатацию помещений в здании «Акватория». Запрет введен до исполнения окончательного решения суда, которое связано с обязанностями устранить нарушения требований пожарной безопасности. В случае отказа в иске судом, указанные меры останутся в силе до вступления решения в законную силу.

«Определение может быть обжаловано, но в соответствии со ст.142 ГПК РФ приводится в исполнение немедленно после его вынесения», — говорится в сообщении.

Напомним, что в августе 2024 года в водном комплексе «Акватория» во Владивостоке рухнула часть потолка. Согласно имеющимся данным, металлические конструкции обрушились на втором этаже комплекса на площади около 100 кв. м. Главный инженер «Акватории» Игорь Черемисин был вызван в Следственный комитет для дачи показаний по инциденту, в результате которого пострадали девять человек.

Состояние госпитализированных контролировалось сотрудниками медицинского кабинета комплекса. В итоге все девять пострадавших, среди которых была 17-летняя девушка, были выписаны из больницы с рекомендациями для амбулаторного лечения. Игорь Черемисин был помещен в следственный изолятор на два месяца и подозревается в невыполнении обязательств по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса на улице Светланской, 90. Следствие полагает, что именно это стало причиной обрушения элементов алюминиевого подвесного потолка 1 августа.

В дальнейшем, для повышения безопасности и психологического комфорта посетителей, руководство приняло решение удалить все аналогичные потолочные конструкции, несмотря на существующую гарантию на материалы и качество выполненных работ. Через месяц после инцидента руководство «Акватории» анонсировало открытие общественного пространства, и комплекс возобновил свою работу в первые выходные сентября. Тем временем, главному инженеру «Акватории» изменили меру пресечения.

Прокуратура