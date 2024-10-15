Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» перевезла 394 тысячи пассажиров

Региональный авиаперевозчик — «КрасАвиа» подвел итоги за 9 месяцев текущего года. Было перевезено 394 031 пассажира (на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года). В том числе на регулярных линиях 303 569 человек. Наибольшая нагрузка пришлась на лето: более 170 тысяч пассажиров.