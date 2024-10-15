Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» перевезла 394 тысячи пассажиров

Региональный авиаперевозчик — «КрасАвиа» подвел итоги за 9 месяцев текущего года. Было перевезено 394 031 пассажира (на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года). В том числе на регулярных линиях 303 569 человек. Наибольшая нагрузка пришлась на лето: более 170 тысяч пассажиров.
В компании пояснили: это высокий сезон отпусков и летних каникул, нужно было обеспечить потребности жителей края, которые желают выбраться на отдых, а затем вернуться домой. В пиковый период даже дополнительные рейсы в северном направлении организовали. Например, в Хатангу.
Красноярский край настолько большой регион, что его жители летают между населенными пунктами на самолетах и вертолетах. Самые популярные направления — Эвенкия (поселок Тура), Туруханск и Северо-Енисейск. На межрегиональных линиях наибольшим спросом пользовались Абакан, Нижнеангарск, Горно-Алтайск. Было востребовано и международное направление в Улан-Батор — летом количество рейсов туда увеличивали до двух в неделю.
Остается добавить, что с 2018 года количество направлений «КрасАвиа» увеличилось с 12 до 34. И, кстати, с 26 октября самолеты авиакомпании будут летать по зимнему расписанию. Продажа билетов уже открыта.