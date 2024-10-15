Металлолом не пускают в АТР через порты Приморья

Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП), в которую входит и хабаровский завод «Амурсталь», выступает за продление ограничений на экспорт металлолома, срок действия которых истекает 31 декабря 2024 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Отметим, что ещё несколько лет назад лом шёл в АТР через «Владивостокский морской рыбный порт», но в текущем году стивидор отказался от этого направления, сообщает ИА PrimaMedia.
В июле 2024 года правительство РФ приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов до 31 декабря 2024 года. Квота составляет 550 тысяч тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого — 5%, но не менее 290 евро за тонну.
Плавзавод «Владивосток 2000» отогнали в Индию для «разбора на гвозди».
Судно вначале было национализировано, а затем продано с аукциона по минимальной стоимости.
АЭМП в 2025 году прогнозирует увеличение ломопотребления за счет роста производства стали в дуговых сталеплавильных печах.
«Ограничение экспорта лома чёрных металлов, прежде всего, направлено на удовлетворение внутренних потребностей электрометаллургических предприятий. (…) Кроме того, следует учитывать программу развития ООО “Амурсталь”, что увеличит ломопотребление на Дальнем Востоке», — говорится в телеграм-канале (18+) ассоциации.
Также отмечается, что в условиях неопределенности вопроса продления ограничений на экспорт лома из России у электрометаллургов нет возможности нарастить импорт стратегического сырья. Ранее ключевым импортером лома в Россию выступал Казахстан. В мае 2024 года был продлен запрет на вывоз лома из Казахстана, в связи с чем российские потребители недополучают более 500 тысяч тонн лома черных металлов ежегодно. Логично, что металлурги хотят компенсировать недостачу за счёт внутренних ресурсов.
Участники АЭМП — метзаводы «Балаково» и АЭМЗ (входят в «Новосталь-М»), «Амурсталь» и Ашинский метзавод.