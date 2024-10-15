Металлолом не пускают в АТР через порты Приморья

В июле 2024 года правительство РФ приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов до 31 декабря 2024 года. Квота составляет 550 тысяч тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого — 5%, но не менее 290 евро за тонну.