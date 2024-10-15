В Башкирии будут развивать малоэтажное жилищное строительство

В Башкирии по программе «Башкирский домик» планируется создание не менее трех тысяч новых рабочих мест. До конца десятилетия доля малоэтажного строительства в регионе увеличится до 75 процентов. Предполагается, что жилищные условия улучшит не менее 20 тысяч семей. Программа будет финансироваться за счет средств частных инвесторов.
Концепцией «Башкирский домик» предусмотрено не просто строительство малоэтажного жилья, а системная комплексная застройка «под ключ». По мнению властей Башкирии, это позволит систематизировать строительство индивидуальных домов и даст гарантии качества будущего жилья.
— Эти меры позволят дополнительно загрузить имеющиеся производственные мощности по выпуску строительных материалов и открыть новые предприятия по производству строительных конструкций, — подчеркнул и. о. руководителя башкирского Кабмина Андрей Назаров.
По словам и. о. министра строительства и архитектуры региона Артема Ковшова, по итогам прошлого года в Башкирии за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию свыше трех миллионов квадратных метров жилья, или 108,3 процента к уровню 2022-го.
— В структуре жилищного строительства доля индивидуальных жилых домов составила 62,1 процента, — добавил г-н Ковшов. — Население построило более 17 тысяч домов общей площадью два миллиона квадратных метров. Добиться исполнения целей и показателей концепции предполагается за счет вовлечения в оборот ранее не задействованных в жилищном строительстве земельных участков.
Новые поселки будут обеспечены дорожной, инженерной и социальной инфраструктурой.