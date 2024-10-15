В Башкирии будут развивать малоэтажное жилищное строительство

В Башкирии по программе «Башкирский домик» планируется создание не менее трех тысяч новых рабочих мест. До конца десятилетия доля малоэтажного строительства в регионе увеличится до 75 процентов. Предполагается, что жилищные условия улучшит не менее 20 тысяч семей. Программа будет финансироваться за счет средств частных инвесторов.