Солодов: Росавиация приостановила сертификат «Витязь-Аэро» на Камчатке

Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта вертолетной компании «Витязь-Аэро» на Камчатке после крушения вертолета Ми-8. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Он отметил, что силы Росавиации тщательно определяют причины произошедших авиакатастроф и принимают необходимые меры для повышения уровня безопасности. При этом правительство уделяет особое внимание сохранению кадрового и технического потенциала компании. В связи с этим обсуждается передача вертолетов «Витязь-Аэро» в аренду «Камчатскому авиационному предприятию».
В ближайшее время часть воздушных судов будет передана в аренду, что позволит продолжить выполнение всех задач, включая регулярные рейсы и социально значимые полеты. Губернатор заверил, что все вылеты будут осуществляться без сбоев, что является приоритетом для региона.
Ранее сообщалось о планах властей Камчатки максимально уходить от использования вертолетов в туризме.
Напомним, трагедия произошла в конце августа, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки.