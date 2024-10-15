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Солодов: Росавиация приостановила сертификат «Витязь-Аэро» на Камчатке

Решение отозвать у «Витязь» Аэро" сертификаты принято по результатам проведенной проверки.

Источник: Reuters

Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта вертолетной компании «Витязь-Аэро» на Камчатке после крушения вертолета Ми-8. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он отметил, что силы Росавиации тщательно определяют причины произошедших авиакатастроф и принимают необходимые меры для повышения уровня безопасности. При этом правительство уделяет особое внимание сохранению кадрового и технического потенциала компании. В связи с этим обсуждается передача вертолетов «Витязь-Аэро» в аренду «Камчатскому авиационному предприятию».

В ближайшее время часть воздушных судов будет передана в аренду, что позволит продолжить выполнение всех задач, включая регулярные рейсы и социально значимые полеты. Губернатор заверил, что все вылеты будут осуществляться без сбоев, что является приоритетом для региона.

Ранее сообщалось о планах властей Камчатки максимально уходить от использования вертолетов в туризме.

Напомним, трагедия произошла в конце августа, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки.