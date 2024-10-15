«Петербургская сбытовая компания» признана потерпевшей по делу Булгакова

Потерпевшей стороной по делу экс-главного тыловика Минобороны Дмитрия Булгакова стал гарантирующий поставщик электроэнергии в Северной столице и Ленинградской области АО «Петербургская сбытовая компания». Подробности озвучил ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Представители компании уже дали показания следователям. Работа по установлению всех подробностей дела продолжается.
«Компания официально признана потерпевшей по делу Булгакова», — указал источник.
При этом основания, на которых организация стала потерпевшей стороной, пока не разглашаются. Обстоятельства дела уточняются.
Напомним, что Булгакова арестовали по факту взяточничества и мошенничества. Сумма ущерба может составлять 50 миллионов рублей. Сам бывший высокопоставленный чиновник свою вину в преступлении не признает.