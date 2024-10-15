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В Омске множатся иски от получивших инвалидность сотрудников «Иртышского пароходства»

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры во вторник, 15 октября 2024 года, сообщила еще об одном вердикте по иску бывшего сотрудника ПАО «Иртышское пароходство» о компенсации морального вреда.

Источник: SuperOmsk.ru

Обозначено, что гражданин потребовал порядка 500 тысяч рублей, заявив о приобретенном профессиональном заболевании.

«Установлено, что заявитель в период своей трудовой деятельности в ПАО “Иртышское пароходство” приобрел профессиональное заболевание и частично утратил трудоспособность, ему установлена инвалидность», — обозначено в официальной публикации.

Уточняется, что заявленное требование суд удовлетворил в полном объеме. Позиция представителей «Иртышского пароходства» в связи с вердиктом не приводится.

Примечательно, что об удовлетворении аналогичных требований еще одного бывшего работника, но на сумму порядка 250 тысяч рублей заявлялось в сентябре 2024 года. Соответственно, можно говорить о том, что подобные иски приобретают множественный характер.