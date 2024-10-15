Возле Красноярской ТЭЦ-1 планируют построить новый жилой комплекс

Появилась информация, что пустырь недалеко от Красноярской ТЭЦ-1 в Ленинском районе присмотрел один из застройщиков — для возведения там нового жилого комплекса. Это компания «СтройТехКонтроль», которая уже получила разрешение на строительство. А соответствующий документ появился на сайте администрации города, сообщают Gornovosti.
Участок площадью 1,6 гектара располагается между улицей Фестивальной и проездом к парку «Звезда». По проекту там вырастут высотки в 10 и 17 этажей. Планируемая площадь жилья — 17 тысяч квадратных метров, 378 квартир и 570 жильцов.
Прежде земельный участок находился в федеральной собственности, был приобретен на торгах за 1,3 миллиона рублей. Первый запрос на разрешение на строительства был отклонен мэрией, но со второго захода компания его получила.