Возле Красноярской ТЭЦ-1 планируют построить новый жилой комплекс

Появилась информация, что пустырь недалеко от Красноярской ТЭЦ-1 в Ленинском районе присмотрел один из застройщиков — для возведения там нового жилого комплекса. Это компания «СтройТехКонтроль», которая уже получила разрешение на строительство. А соответствующий документ появился на сайте администрации города, сообщают Gornovosti.