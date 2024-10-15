Стало известно, когда введут турналог во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт — РИА Новости. Туристический налог во Владивостоке на начальном этапе планируют ввести в 2025 году на период «высокого сезона» — с 1 июля по 30 сентября, сообщает министерство туризма Приморья.
Ранее мэрия Владивостока сообщила о планах ввести с 2025 года в городе туристический налог, городские власти подготовили соответствующий проект муниципального правового акта (МПА). Предполагается, что с 2025 года туристический налог будут платить компании и индивидуальные предприниматели, оказывающие гостиничные услуги. Согласно проекту МПА, размер налога в 2025 году составит 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы. Доход в бюджет города по этой статье в следующем году может составить свыше 75 миллионов рублей, сообщали в мэрии.
«На начальном этапе налог планируется ввести на высокий сезон — с 1 июля по 30 сентября 2025 года. Турналог будут платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги и чьи объекты включены в специальный реестр», — говорится в сообщении минтуризма.
По словам министра туризма Приморья Натальи Набойченко, которые приводятся в сообщении, за счет средств, получаемых от уплаты турналога, во Владивостоке будут благоустраиваться места туристического притяжения и объекты показа.