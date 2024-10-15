Стало известно, когда введут турналог во Владивостоке

Ранее мэрия Владивостока сообщила о планах ввести с 2025 года в городе туристический налог, городские власти подготовили соответствующий проект муниципального правового акта (МПА). Предполагается, что с 2025 года туристический налог будут платить компании и индивидуальные предприниматели, оказывающие гостиничные услуги. Согласно проекту МПА, размер налога в 2025 году составит 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы. Доход в бюджет города по этой статье в следующем году может составить свыше 75 миллионов рублей, сообщали в мэрии.