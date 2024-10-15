Против стройки в парке Энгельса проголосовали екатеринбуржцы на «Госуслугах»

ЕАН писал, что к 300-летию Екатеринбурга в парке Энгельса прошла реконструкция, которая завершилась 5 октября 2023 года. Она продолжалась пять месяцев. За это время на территории обновили газон, освещение, установили детские и спортивные площадки, оборудовали зоны отдыха. Кроме того, в парке полностью восстановили легендарный поезд. Также в парке подняли уровень тротуара, решив тем самым проблему постоянного подтопления пешеходных дорожек. И высадили на территории новые кустарники и деревья.