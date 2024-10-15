Против стройки в парке Энгельса проголосовали екатеринбуржцы на «Госуслугах»

Горожанам был предложен вопрос «Согласны ли вы на изменение границ особо охраняемой природной территории местного значения в муниципальном образовании “город Екатеринбург” памятника ландшафтной архитектуры “Парк имени Энгельса”?».
По итогам голосования против строительства в парке выступили 99,3% горожан. За стройку отдали голоса лишь 0,7% участников.
Напомним, компания «Техностройкомплект» хочет построить вторую очередь детской хоккейной школы «Спартаковец» на территории парка Энегльса. Администрация Екатеринбурга заявила, что не получала заявок от компании на застройку. В мэрии напомнили, что, согласно Генплану города, вся территория парка защищена от застройки. Поэтому без каких-либо разрешений строительные работы там запрещены.
Как писало наше агентство, в начале сентября проектировщик провел очный опрос среди местных жителей. Представитель компании заверяла горожан, что строительства в парке не будет, туда хотят вынести инженерные сети для строительства новой очереди школы. По ее словам, для этого придется срубить деревья и заменить их на кустарники.
На мероприятии было собрано 88 подписей — все в основном против застройки. Представитель проектировщика сказала, что результаты опроса будут переданы в мэрию.
ЕАН писал, что к 300-летию Екатеринбурга в парке Энгельса прошла реконструкция, которая завершилась 5 октября 2023 года. Она продолжалась пять месяцев. За это время на территории обновили газон, освещение, установили детские и спортивные площадки, оборудовали зоны отдыха. Кроме того, в парке полностью восстановили легендарный поезд. Также в парке подняли уровень тротуара, решив тем самым проблему постоянного подтопления пешеходных дорожек. И высадили на территории новые кустарники и деревья.