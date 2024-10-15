В Самарской области рекультивировали две стихийные свалки советского времени

Речь идет о стихийных свалках, которые образовались еще в советское время. Об этом сообщили в минлесхозе Самарской области.
«Работы завершились в октябре 2024 года. Общая площадь достигла почти 50 га, а объем ликвидированных отходов превысил 4 миллиона кубических метров. Они были 3−5 классов опасности», — рассказали в пресс-службе.
Рекультивация началась еще в 2022 году, она велась за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. В 2023-м был проведен технический этап, а в этом году — биологический.
На данный момент уже восстановлен плодородный растительный покров территорий. Работы выполнены полностью. Ранее по федеральному проекту «Чистая страна» рекультивировали еще две свалки в Октябрьске и Чапаевске. Всего там обезвредили более 30 тысяч кубометров отходов на 5 га.