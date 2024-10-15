Речной пункт пропуска «Хабаровск — Фуюань» прекращает свою работу

Решением координационного совета пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Хабаровск» (пассажирское направление) от 15 октября 2024 года определено и согласовано с китайской стороной решение о прекращении работы пункта пропуска в текущую навигацию с 18 октября, сообщает ИА AmurMedia.