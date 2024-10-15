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Речной пункт пропуска «Хабаровск — Фуюань» прекращает свою работу

По согласованию с китайской стороной, из-за понижения уровня воды в Амуре пограничный пункт пропуска закроется с 18 октября.

Источник: Соцсети

Решением координационного совета пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Хабаровск» (пассажирское направление) от 15 октября 2024 года определено и согласовано с китайской стороной решение о прекращении работы пункта пропуска в текущую навигацию с 18 октября, сообщает ИА AmurMedia.

Решение принято по причине значительного понижения уровня воды в акватории Амура на участке международного речного маршрута «Хабаровск-Фуюань» и возникновением угроз для обеспечения транспортной безопасности.

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