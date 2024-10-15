Что выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай

Что касается вина, в том числе игристого, то его производством занимаются 15 предприятий, добавила она, и на сегодня, по ее словам, они выпустили 21 миллион бутылок.



На площади 287 гектаров в Севастополе выращиваются косточковые и семечковые культуры, и в этом году с них собрано 483 тонны плодов.