В Казани все отели готовы принять делегации в дни саммита БРИКС

Ранее мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявлял, что на саммит стран БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, ждут 20 тысяч статусных гостей. По словам градоначальника, такое количество одномоментно, в течение трех дней, власти города не принимали ни разу.