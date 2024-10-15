В Екатеринбурге на месте рынка «Новомосковский» вырастут две многоэтажки

«Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на земельных участках под объект ЖК “ВИЗ-1” и “ВИЗ-2”, — говорится в акте госэкспертизы, опубликованном на сайте управления госохраны Свердловской области.
Там также сказано, что на участке нет объектов культурного наследия, наличие которых помешало бы застройке.
Заказчиком экспертизы выступил застройщик «Олипс». Сейчас на площади в 5,18 га располагаются пять одноэтажных павильонов и один ряд навесов. Территорию рядом с рынком площадью 2,18 га также собираются застроить жильем.