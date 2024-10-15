О развитии предгорной зоны заговорили на Кубани

Власти региона ищут варианты для расширения инвестиционного портфеля. В настоящее время в сфере санаторно-курортного обслуживания реализуется более 60 альтернативных проектов, общий объем которых составляет примерно 700 млрд рублей. За последние шесть лет вложения в отрасли увеличились более чем в 30 раз. Ожидается, что проведение текущей инициативы к 2032 году позволит добавить 46,7 тысяч гостиничных номеров и создать более 28,5 тысяч рабочих мест.
Как отметили в администрации края, в ходе пленарного заседания были рассмотрены вопросы взаимодействия между бизнесом и властью, а также меры поддержки со стороны государства. В Предгорном районе зарегистрировано 14,7 тысяч малых и средних предприятий. Наиболее распространённые виды деятельности включают торговлю, транспортировку и хранение, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство и туризм.
— В ходе мероприятия подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией муниципалитета и краевым «Центром развития курортов и туризма». Это позволит эффективнее развивать туриндустрию на территории Апшеронского района, создать новые виды отдыха, создать туристические маршруты, — говорится в сообщении.
Участники обсудили, как привлечь клиентов и партнеров через выставки (18+), оптимизировать бизнес-процессы и увеличить прибыль. В дополнение к этому они посетили ярмарку-выставку (18+) и приняли участие в экскурсионной программе по «Гуамскому ущелью»(18+). Идеи и предложения, которые обсуждали, могут играть роль в развитии Предгорного экономического округа. Участники встречи обменялись опытом, завели новые знакомства и получили ценные рекомендации от экспертов.