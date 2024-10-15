О развитии предгорной зоны заговорили на Кубани

Власти региона ищут варианты для расширения инвестиционного портфеля. В настоящее время в сфере санаторно-курортного обслуживания реализуется более 60 альтернативных проектов, общий объем которых составляет примерно 700 млрд рублей. За последние шесть лет вложения в отрасли увеличились более чем в 30 раз. Ожидается, что проведение текущей инициативы к 2032 году позволит добавить 46,7 тысяч гостиничных номеров и создать более 28,5 тысяч рабочих мест.