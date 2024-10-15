В Татарстане построят два новых мусороперерабатывающих комплекса

Комплексы появятся на территориях Письмянского сельского поселения Лениногорского района и Князевского сельского поселения Тукаевского района. Они будут поставлять вторсырье для организаций, осуществляющих их переработку. Речь идет о макулатуре, пластике, стекле, черных и цветных металлах.