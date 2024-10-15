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В Татарстане построят два новых мусороперерабатывающих комплекса

Они расположатся на территориях сельских поселений.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане построят два новых мусороперерабатывающих комплекса. Соответствующие проекты были одобрены на заседании Инвестиционного совета республики.

Комплексы появятся на территориях Письмянского сельского поселения Лениногорского района и Князевского сельского поселения Тукаевского района. Они будут поставлять вторсырье для организаций, осуществляющих их переработку. Речь идет о макулатуре, пластике, стекле, черных и цветных металлах.

В каждый из комплексов инвестируется по 3,6 миллиарда рублей. Ранее стало известно, что подобные комплексы возведут в Верхнеуслонском и Пестречинском районах.

Напомним, в Татарстане построят шесть мусорных комплексов до конца 2027 года. Они смогут обрабатывать 1,2 миллиона тонн отходов.

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