Свердловчане недовольны ростом числа трудовых мигрантов

На вопрос «По вашим ощущениям, в вашем регионе сейчас много трудовых мигрантов из других стран или мало?» большинство опрошенных жителей Свердловской области ответили — «Много, могло бы быть и поменьше» (81%).
В целом по России этот результат оказался чуть ниже — 80%. По сравнению с аналогичными замерами год назад, доля таких ответов выросла в области на 23% (с 58% в 2023 г.), в целом по России число подобных ответов увеличилось на 21% (с 60% в 2023 г.).
В вопросе, касающемся профессиональных сфер, чаще других отвечали, что мигрантов слишком много в сфере транспорта и логистики (92%), автобизнесе (91%), безопасности (89%) и строительстве (85%).
При этом 13% жителей Свердловской области считают, что число иностранных работников сейчас находится в адекватном количестве (29% в 2023 г.), а 2% респондентов, отметили, что мигрантов могло быть и больше (4% в 2023 г.). Чаще всего мнения о том, что мигрантов не хватает на рынке труда, придерживаются работники из сферы маркетинга, общепита и туризма, добычи сырья, розничной торговли и IT-специалисты. Остальные 5% затруднились ответить.
На вопрос «По каким причинам в регионе используется труд мигрантов» больше половины (55%) ответили, что иностранцы берут за свою работу меньшую плату, чем местные жители. А 53% опрошенных придерживаются мнения, что условия, на которые соглашаются мигранты, не подходят для местных жителей, а также, что мигрантов нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права. В то же время 50% считают, что мигрантов трудоустраивают «свои» — предприниматели, которые сами были или являются мигрантами, а 36% полагают, что приезжих нанимают на такие виды работ, на которые местные жители попросту не соглашаются.
По мнению 35% опрошенных свердловчан, наиболее разумно принимать мигрантов на неквалифицированную работу, не требующую профессиональных знаний: дворники, грузчики. Мнения, что мигрантов можно брать на любую работу, где есть дефицит кадров, придерживаются 18% опрошенных, еще 11% считают, что привлекать иностранцев нужно только на квалифицированную работу — врачей, ученых, преподавателей