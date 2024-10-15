Свердловчане недовольны ростом числа трудовых мигрантов

На вопрос «По каким причинам в регионе используется труд мигрантов» больше половины (55%) ответили, что иностранцы берут за свою работу меньшую плату, чем местные жители. А 53% опрошенных придерживаются мнения, что условия, на которые соглашаются мигранты, не подходят для местных жителей, а также, что мигрантов нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права. В то же время 50% считают, что мигрантов трудоустраивают «свои» — предприниматели, которые сами были или являются мигрантами, а 36% полагают, что приезжих нанимают на такие виды работ, на которые местные жители попросту не соглашаются.