Пешеходный бульвар появится на части бывшей промзоны Северянин

«Программа комплексного развития территорий позволяет возводить комфортные городские кварталы и создавать современные общественные пространства: парки, скверы, набережные. Например, на части бывшей промзоны Северянин неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10 процентов всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов», — рассказал Владимир Ефимов.
До реорганизуемого участка удобно добираться от станции Ростокино Московского центрального кольца и одноименной платформы Ярославского направления.
«На участке площадью 7,18 гектара оператор КРТ возведет жилой квартал для участников программы реновации и других нужд города площадью более 152 тысяч квадратных метров, а также образовательный комплекс на 650 мест. Кроме того, проект включает благоустройство дворов, территории школы и детского сада: там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее мэр Москвы рассказал, что в рамках 236 проектов комплексного развития территорий благоустроят около 1,25 тысячи гектаров городских пространств. Будут созданы прогулочные зоны, площадки для занятий спортом, велодорожки, места для развлечений и отдыха.
По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 таких проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.