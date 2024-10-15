Пешеходный бульвар появится на части бывшей промзоны Северянин

«На участке площадью 7,18 гектара оператор КРТ возведет жилой квартал для участников программы реновации и других нужд города площадью более 152 тысяч квадратных метров, а также образовательный комплекс на 650 мест. Кроме того, проект включает благоустройство дворов, территории школы и детского сада: там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.