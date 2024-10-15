Добыча природного газа: в Узбекистане построят новые мини компрессорные блоки

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе строительство новых мини компрессорных блоков обсудили представители Узбекнефтегаза и одной из китайских компаний на саммите «Глобальная промышленная энергия» в Китае.
«На первом этапе проекта, китайская компания “Jereh Group” изготовила и поставила 15 компрессорных блоков, которые были успешно введены в эксплуатацию. В рамках второго этапа планируется производство и поставка еще 64 блоков», — говорится в сообщении.
Члены узбекской делегации также приняли участие в церемонии открытия нового завода этой компании по производству компрессорных установок и обсудили вопросы поставок компрессорных станций в Узбекистан.