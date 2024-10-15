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Добыча природного газа: в Узбекистане построят новые мини компрессорные блоки

Узбекнефтегаз реализует проекты по строительству мини компрессорных станций на газовых месторождениях для обеспечения стабильности добычи и максимального извлечения имеющихся запасов.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе строительство новых мини компрессорных блоков обсудили представители Узбекнефтегаза и одной из китайских компаний на саммите «Глобальная промышленная энергия» в Китае.

«На первом этапе проекта, китайская компания “Jereh Group” изготовила и поставила 15 компрессорных блоков, которые были успешно введены в эксплуатацию. В рамках второго этапа планируется производство и поставка еще 64 блоков», — говорится в сообщении.

Члены узбекской делегации также приняли участие в церемонии открытия нового завода этой компании по производству компрессорных установок и обсудили вопросы поставок компрессорных станций в Узбекистан.