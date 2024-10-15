Эксперт объяснил, почему в Калининградской области сложно выращивать красную рыбу

Для форели нужна холодная вода. А процесс затратный: воду подогреть дешевле, чем её охладить. При температуре выше 17 градусов тепла форель уже начинает заболевать, у неё печень страдает, потому что холодноводная рыба. С этим у нас в области не так продвинуто, как на Кольском полуострове, либо где-то в горных районах, где есть источники холодной воды чистой. Здесь сложности по лососевым. Их проще вообще-то было бы, конечно, с Кольского полуострова завозить и здесь продавать. А заниматься менее накладно тем, что растёт нормально у нас, — отметил Смирнов.