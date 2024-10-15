Эксперт объяснил, почему в Калининградской области сложно выращивать красную рыбу

В Калининградской области сложно выращивать форель. Для лососёвых рыб нужно поддерживать особый температурный режим. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал владелец Правдинского рыбоводного хозяйства, ихтиолог и рыбовод Евгений Смирнов.
Для форели нужна холодная вода. А процесс затратный: воду подогреть дешевле, чем её охладить. При температуре выше 17 градусов тепла форель уже начинает заболевать, у неё печень страдает, потому что холодноводная рыба. С этим у нас в области не так продвинуто, как на Кольском полуострове, либо где-то в горных районах, где есть источники холодной воды чистой. Здесь сложности по лососевым. Их проще вообще-то было бы, конечно, с Кольского полуострова завозить и здесь продавать. А заниматься менее накладно тем, что растёт нормально у нас, — отметил Смирнов.
По его словам, форель в Калининградской области с 1974 года выращивали на предприятии в Прибрежном, но несколько лет назад оно обанкротилось. «Даже поставляли посадочный материал форели на Кавказ. Более 40 процентов посадочного материала, который использовали Кавказ, Армения, Грузия, — это были наши мальки из Калининградской области», — рассказал предприниматель. Форель также выращивали в Правдинском рыбоводном хозяйстве. Производство прекратили в 1985 году из-за того, что в садках сильно нагревалась вода, пояснил Смирнов.
По данным областного агентства по рыболовству, за шесть месяцев в Калининградской области произвели шесть тонн радужной форели. За тот же период прошлого года этот показатель составлял 12 тонн. За весь 2023-й в регионе вырастили 35 тонн радужной форели. Производством этой товарной рыбы занимается компания «Полекс-Аква». Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru на предприятии, в 2024 году продукцию не поставляли в торговые сети, поскольку всю форель «реализовали как рыбопосадочный материал на территории региона».