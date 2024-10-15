Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область получит почти 4 млрд руб на модернизацию здравоохранения

Средства выделят в 2025 году.

Ростовская область в 2025 году получит почти 4 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Средства будут выделены из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации опубликовано на официальном портале правовой информации.

Субсидия в размере 3,9 млрд рублей окажется почти в полтора раза больше той, что выделена в 2024 году — 2,6 млрд рублей. Деньги предназначены для реализации региональных проектов по модернизации первичного звена. Это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, центры здоровья и амбулатории.

Сумма, предназначенная для донского региона, оказалась одной из самых внушительных. Однако ещё больше выделено Кубани и Московской области — по 4,6 млрд рублей.

А ранее стало известно, что председатель СКР проверит информацию о плесени и насекомых в донской больнице.

медицина