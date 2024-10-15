Ростовская область получит почти 4 млрд руб на модернизацию здравоохранения

Субсидия в размере 3,9 млрд рублей окажется почти в полтора раза больше той, что выделена в 2024 году — 2,6 млрд рублей. Деньги предназначены для реализации региональных проектов по модернизации первичного звена. Это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, центры здоровья и амбулатории.