От кузнеца до инженера: у кого самые высокие номинальные зарплаты в Казахстане

По данным Бюро нацстатистики, медианная зарплата казахстанцев в 2024 году составила 285 тыс. тенге. В то же время средние номинальные заработные платы отличаются весьма существенно в зависимости от вида деятельности и региона.
Самые низкооплачиваемые профессии
Согласно статданным, одна из наиболее низких среднемесячных номинальных заработных плат по стране у поваров — 164 020 тенге. Это среднее значение по всей республике. В разрезе областей больше всего получают повара в Атырауской области (247 763 тенге), в Астане (223 867 тенге) и в Алматы (219 491 тенге). Самые низкие зарплаты у поваров, работающих в Туркестанской — 114 762 тенге, Жамбылской — 125 312 тенге и Северо-Казахстанской областях — 125 870 тенге.
Примечательно, что пастухи в некоторых регионах зарабатывают больше поваров. Если средняя номинальная зарплата по стране составляет 184 657 тенге, то в Актюбинской области пастухи зарабатывают 250 тыс. тенге, тогда как повара здесь же 152 711 тенге. Отметим, что в статистике приведены данные о зарплатах пастухов только по девяти областям из 20 рассматриваемых городов и регионов.
В числе профессий, где средняя номинальная зарплата по республике не превышает 200 тыс. тенге — слесарь-сантехник (188 070 тенге) и подсобный рабочий (186 547 тенге). Примечательно, что наиболее высокий уровень средней зарплаты у слесарей в Мангистауской области — 257 767 тенге. Для сравнения: в Алматы слесари-сантехники получают 205 282 тенге. Самая высокая зарплата у подсобных рабочих в Улытауской области — 316 130 тенге, что почти в три раза выше, чем у людей этой же профессии в Жетысуской области — 108 484 тенге.
Высокие доходы
В числе профессий, где средняя номинальная зарплата по республике превышает 500 тыс. тенге: руководители организаций, начальники цехов и инженеры. Однако различия по зарплатам в разрезе регионов весьма существенные. Кроме этого, в отдельных областях значительно больше этой суммы получают и другие профессионалы.
К примеру, инженер по охране труда и технике безопасности в Атырауской области зарабатывает более 1,5 млн тенге. Это заметно больше, чем средняя зарплата руководителя организации в этом же регионе — 983 457 тенге.
В то же время зарплата того же инженера по ОТ и ТБ в Северо-Казахстанской области в несколько раз ниже и не дотягивает и до 300 тыс. — 278 835 тенге.
В отдельных случаях зарплата начальника может быть существенно ниже, чем доход человека с менее «статусной» позицией. Например, средняя зарплата руководителя организации в Костанайской области составляет 536 562 тенге, при этом средняя номинальная зарплата водителя трамвая или троллейбуса в Алматы — 550 522 тенге.
Или, к примеру, массажист в Восточно-Казахстанской области (650 872 тенге) в среднем зарабатывает больше, чем руководитель организации в Шымкенте — 591 945 тенге.
Средняя зарплата у врачей по республике — 442 498 тенге. При этом менее 400 тыс. тенге получают представители этой профессии в Абайской области 394 874 и городе Шымкенте 366 829. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в Атырауской — 581 056 тенге и Восточно-Казахстанской областях — 541 963 тенге.
Номинальная зарплата преподавателей в системе среднего образования и начальной школе в среднем по стране 391 218 тенге. Обратим внимание, что лидером здесь стала Павлодарская область — 446 163 тенге. Для сравнения: средний заработок школьных учителей в Алматы оценивается в 433 396 тенге, а в Астане даже ниже среднего по стране — 343 384 тенге.