От кузнеца до инженера: у кого самые высокие номинальные зарплаты в Казахстане

В числе профессий, где средняя номинальная зарплата по республике не превышает 200 тыс. тенге — слесарь-сантехник (188 070 тенге) и подсобный рабочий (186 547 тенге). Примечательно, что наиболее высокий уровень средней зарплаты у слесарей в Мангистауской области — 257 767 тенге. Для сравнения: в Алматы слесари-сантехники получают 205 282 тенге. Самая высокая зарплата у подсобных рабочих в Улытауской области — 316 130 тенге, что почти в три раза выше, чем у людей этой же профессии в Жетысуской области — 108 484 тенге.