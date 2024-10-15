В Самаре разработали дешевый беспилотник с корпусом из стеклопластика

«Новое БВС (беспилотное воздушное судно — ред.) самолётного типа разработано в Научно-технологическом центре композиционных материалов Самарского университета и предназначено для решения различных задач сельского хозяйства. Оно отличается высоким аэродинамическим качеством планера и низким энергопотреблением силовой установки, что обеспечивает продолжительность полёта в экономном режиме до 30 минут со скоростью от 80 до 120 километров в час. Мощная механизация задней кромки крыла позволяет выполнять достаточно короткие взлёт и посадку — порядка 25 метров — прямо в поле, на небольших площадках», — сообщил доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета Олег Лукьянов.