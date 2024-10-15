В Самаре разработали дешевый беспилотник с корпусом из стеклопластика

САМАРА, 15 окт — РИА Новости. Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва разработали и освоили выпуск дешёвого в производстве беспилотного летательного аппарата с корпусом из стеклопластика, что позволило снизить вес аппарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского вуза.
«Новое БВС (беспилотное воздушное судно — ред.) самолётного типа разработано в Научно-технологическом центре композиционных материалов Самарского университета и предназначено для решения различных задач сельского хозяйства. Оно отличается высоким аэродинамическим качеством планера и низким энергопотреблением силовой установки, что обеспечивает продолжительность полёта в экономном режиме до 30 минут со скоростью от 80 до 120 километров в час. Мощная механизация задней кромки крыла позволяет выполнять достаточно короткие взлёт и посадку — порядка 25 метров — прямо в поле, на небольших площадках», — сообщил доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета Олег Лукьянов.
Взлётный вес беспилотника составляет 6,5 килограммов, из которых 1,5 килограмма полезной нагрузки. Более лёгкий вес позволяет аппарату увеличить дальность и скорость полётов.
В конструкции не использовали дорогих зарубежных материалов: стеклопластик изготавливался из отечественных стеклоткани и эпоксидной смолы. Лукьянов отметил, что стеклопластик — оптимальный материал для БПЛА благодаря его прочности, жёсткости и лёгкости. Помимо этого, он примерно в шесть-семь раз дешевле карбона или углепластика — популярных материалов в производстве беспилотников.
Создание беспилотника велось на новой технологической базе Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета. Первый экземпляр аппарата уже изготовили, испытали и отправили заказчику — одной из региональных компаний, занимающейся планерной авиацией.
«На базе имеющихся мощностей мы можем выпускать такие БВС серийно, а в перспективе здесь можно будет даже изготавливать большие конструкции для пилотируемых самолетов. Кроме того, опыт, полученный при создании этого беспилотника, несомненно найдёт и уже находит своё отражение в учебном процессе», — сообщил Лукьянов.