В «Росатоме» рассказали о проекте АЭС малой мощности в Узбекистане

В конце мая в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В начале сентября Узатом и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции.