В «Росатоме» рассказали о проекте АЭС малой мощности в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 окт — РИА Новости. Проект АЭС малой мощности в Узбекистане идет активно, стороны фактически находятся в начале работ уже на ее площадке, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Андрей Петров.
«Контракт подписан, мы находимся в активной фазе его реализации. Активно ведутся предпроектные и начало проектных работ, и фактически мы на старте начала работ уже на площадке», — сказал Петров, выступая на международной конференции по атомной энергетике в Ташкенте.
Он уточнил, что срок реализации проекта максимально сокращён, российская сторона будет использовать самые современные технологии при сооружении станции.
В конце мая в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В начале сентября Узатом и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции.