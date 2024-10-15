Открытие ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге переносится на 2026 год

Ранее представитель проекта, директор ТРЦ «Гринвич» (владеет «Общество Малышева 73») Дмитрий Сарапульцев отмечал, что ТРЦ «Золотой» откроют в декабре 2025 года. Согласно проекту, общая площадь ТРЦ вместе с автовокзалом (на новую площадку должен переехать Южный автовокзал с ул. 8 Марта) и паркингом (5,6 тыс. мест) составит 307,8 тыс. кв.м. Под торговую галерею отведено 146,5 тыс. кв.м — там разместят более 200 арендаторов. Планируется, что посещаемость нового объекта составит около 1,1 млн человек в месяц.