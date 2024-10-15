Бюджет Башкирии на 2025 год свёрстан с дефицитом 4 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета в 2025 году прогнозируются в сумме 323,68 млрд руб., согласно законопроекту минфина РБ. Расходы предполагаются лишь на 4 млрд больше. Размер госдолга республики к концу планового года не должен превышать 74,1 млрд рублей.
На 2026 год бюджет пока планируется по доходам на 317,08 млрд руб., 2027 — на 334,255 млрд руб.
Что касается расходов, пока на 2026 условно утверждены траты в сумме 8 млрд руб., на 2027 — 17 млрд руб.
Напомним, доходы бюджета республики в текущем году первоначально планировались в размере порядка 291 млрд руб., расходы — более 301 млрд руб.
В октябре минфин сообщил о корректировке — в связи с ростом поступлений от налога на доходы физлиц, ряда других налогов и отдельных неналоговых доходов, объём поступлений в казну составляет 304,4 млрд руб., а сумма расходов — 319,8 млрд руб. Дефицит бюджета на данный момент — 15,4 млрд руб.