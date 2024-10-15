Бюджет Башкирии на 2025 год свёрстан с дефицитом 4 млрд рублей.

В октябре минфин сообщил о корректировке — в связи с ростом поступлений от налога на доходы физлиц, ряда других налогов и отдельных неналоговых доходов, объём поступлений в казну составляет 304,4 млрд руб., а сумма расходов — 319,8 млрд руб. Дефицит бюджета на данный момент — 15,4 млрд руб.