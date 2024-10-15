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В омском «Политотделе» приостановили деятельность аквапарка по решению суда

Омский областной суд сообщил во вторник, 15 октября 2024 года, о рассмотрении апелляции на решение Любинского районного суда Омской области по иску о признании объекта капитального строительства самовольной постройкой, устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и приостановлении деятельности. Отметим, что речь идет об авквапарке базы отдыха «Политотдел».

Источник: SuperOmsk.ru

По данным суда, в ходе проверки были выявлены нарушения требований закона при строительстве и эксплуатации объекта капитального строительства здания лечебно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и пристройкой, расположенного по адресу Омская обл., Любинский р-н, п. Политотдел, ул. Курортная, д. 7.

Представитель ответчика ООО «База отдыха “Политотдел” в судебном заседании иск не признал, ссылаясь на недоказанность наличия условий для признания принадлежащего их организации здания самовольной постройкой. Также он отметил, что выявленные дефекты и повреждения конструкций не снижают несущую способность и не создают угрозу обрушения здания.

Решением Любинского районного суда требования удовлетворены частично. В частности ответчиков обязали устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности (27 пунктов), допущенные при эксплуатации объекта массового пребывания людей.

Омский областной суд, как сообщается, пришел к выводу о наличии признаков самовольной постройки у спорного здания. При этом использование ответчиками этого здания, по мнеию судей, представляет угрозу причинения вреда жизни здоровью граждан, в том числе в связи с установленными судом нарушениями правил пожарной безопасности, считают в суде.

«Определением судебной коллегии деятельность по эксплуатации аквапарка в п. Политотдел, ул. Курортная, д. 7 приостановлена до подтверждения соответствия здания проектной документации на его строительство и реконструкцию, устранения нарушений требований пожарного законодательства», — сообщает пресс-служба облсуда.

Как отмечается, решение суда вступило в законную силу.

Напомним, что в мае 2022 года в аквапарке «Политотдела» утонул 14-летний мальчик, который приехал на отдых с классом. Ребенок не умел плавать. Уголовное дело было заведено в отношении 49-летнего управляющего базы отдыха «Политотдел».