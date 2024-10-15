В омском «Политотделе» приостановили деятельность аквапарка по решению суда

По данным суда, в ходе проверки были выявлены нарушения требований закона при строительстве и эксплуатации объекта капитального строительства здания лечебно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и пристройкой, расположенного по адресу Омская обл., Любинский р-н, п. Политотдел, ул. Курортная, д. 7.
Представитель ответчика ООО «База отдыха “Политотдел” в судебном заседании иск не признал, ссылаясь на недоказанность наличия условий для признания принадлежащего их организации здания самовольной постройкой. Также он отметил, что выявленные дефекты и повреждения конструкций не снижают несущую способность и не создают угрозу обрушения здания.
Решением Любинского районного суда требования удовлетворены частично. В частности ответчиков обязали устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности (27 пунктов), допущенные при эксплуатации объекта массового пребывания людей.
«Определением судебной коллегии деятельность по эксплуатации аквапарка в п. Политотдел, ул. Курортная, д. 7 приостановлена до подтверждения соответствия здания проектной документации на его строительство и реконструкцию, устранения нарушений требований пожарного законодательства», — сообщает пресс-служба облсуда.
Как отмечается, решение суда вступило в законную силу.
Напомним, что в мае 2022 года в аквапарке «Политотдела» утонул 14-летний мальчик, который приехал на отдых с классом. Ребенок не умел плавать. Уголовное дело было заведено в отношении 49-летнего управляющего базы отдыха «Политотдел».