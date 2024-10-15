В омском «Политотделе» приостановили деятельность аквапарка по решению суда

По данным суда, в ходе проверки были выявлены нарушения требований закона при строительстве и эксплуатации объекта капитального строительства здания лечебно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и пристройкой, расположенного по адресу Омская обл., Любинский р-н, п. Политотдел, ул. Курортная, д. 7.

Представитель ответчика ООО «База отдыха “Политотдел” в судебном заседании иск не признал, ссылаясь на недоказанность наличия условий для признания принадлежащего их организации здания самовольной постройкой. Также он отметил, что выявленные дефекты и повреждения конструкций не снижают несущую способность и не создают угрозу обрушения здания.

Омский областной суд, как сообщается, пришел к выводу о наличии признаков самовольной постройки у спорного здания. При этом использование ответчиками этого здания, по мнеию судей, представляет угрозу причинения вреда жизни здоровью граждан, в том числе в связи с установленными судом нарушениями правил пожарной безопасности, считают в суде.