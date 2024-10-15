Движение автотранспорта по улице Павла Морозова в Хабаровске будет частично ограничено

В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе планируется частичное ограничение движения автотранспорта по улице Павла Морозова на участке между улицей Кубяка и переулком Инским в направлении центра города с 8 часов 21 октября текущего года до 24 часов 6 ноября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой МУП города Хабаровска «Водоканал».