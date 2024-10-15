Электричку из Нижнего Тагила в Невьянск временно отменили

С 14 октября в Свердловской области действует зимний график движения пригородных поездов, из-за чего в регионе до апреля отменили несколько летних электропоездов, которые пользуются популярностью у дачников. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.
В список отмененных поездов попал электропоезд, который курсирует с апреля по октябрь от Нижнего Тагила до Невьянска и в обратном направлении.
— Пригородные поезда на Свердловской железной дороге перешли на зимний график движения, — подтверждают в пресс-службе СвЖД.
Также отменены отдельные электрички из Екатеринбурга, Серова и до станции Бокситы. Все изменения можно увидеть на официальном сайте Свердловской железной дороги.