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Электричку из Нижнего Тагила в Невьянск временно отменили

В Свердловской области ввели зимний график движения пригородных поездов.

Источник: Комсомольская правда

С 14 октября в Свердловской области действует зимний график движения пригородных поездов, из-за чего в регионе до апреля отменили несколько летних электропоездов, которые пользуются популярностью у дачников. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.

В список отмененных поездов попал электропоезд, который курсирует с апреля по октябрь от Нижнего Тагила до Невьянска и в обратном направлении.

— Пригородные поезда на Свердловской железной дороге перешли на зимний график движения, — подтверждают в пресс-службе СвЖД.

Также отменены отдельные электрички из Екатеринбурга, Серова и до станции Бокситы. Все изменения можно увидеть на официальном сайте Свердловской железной дороги.