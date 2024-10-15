Более 100 домов расселили по программе реновации на западе столицы

«С начала реализации программы реновации на западе столицы к переселению приступили 20,5 тысячи жителей 151 старого дома. В настоящий момент 105 зданий уже полностью расселены. Горожанам предоставили квартиры в 39 новостройках. Всего на западе столицы планируется расселить 548 домов, в которых проживает более 100 тысяч москвичей. Им предоставят равнозначное жилье с улучшенной отделкой», — рассказал Владимир Ефимов.
По программе реновации москвичам предоставляют комфортное жилье. Новостройки располагаются в современных благоустроенных районах с развитой инфраструктурой.
«Переселение жителей по программе реновации на западе столицы началось в апреле 2018 года. Из 105 полностью расселенных домов больше всего находится в Можайском районе — 26, еще 21 — в Филях-Давыдкове и 18 — в Очаково-Матвеевском», — подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Участникам программы реновации предлагают равнозначные квартиры в тех же районах, где находятся их старые дома. По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, программа реновации направлена на повышение уровня комфорта москвичей без вмешательства в их устоявшийся уклад жизни. За все время ее реализации свыше 19,6 тысячи горожан, проживающих в девяти районах на западе столицы, получили новые квартиры. Только с начала 2024 года почти 3,9 тысячи человек стали правообладателями жилья в новостройках, а еще около 1,1 тысячи горожан пока определяются с выбором.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала года в столице ввели в эксплуатацию 23 новостройки, а под заселение передали 44 жилых комплекса.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.