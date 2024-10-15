Более 100 домов расселили по программе реновации на западе столицы

Участникам программы реновации предлагают равнозначные квартиры в тех же районах, где находятся их старые дома. По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, программа реновации направлена на повышение уровня комфорта москвичей без вмешательства в их устоявшийся уклад жизни. За все время ее реализации свыше 19,6 тысячи горожан, проживающих в девяти районах на западе столицы, получили новые квартиры. Только с начала 2024 года почти 3,9 тысячи человек стали правообладателями жилья в новостройках, а еще около 1,1 тысячи горожан пока определяются с выбором.