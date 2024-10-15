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Новосибирская область готовится к крупнейшему агрофоруму России

Одновременно с форумом состоится крупнейшая агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя».

В Новосибирской области идёт подготовка к крупнейшему в России VII Агропродовольственному форуму, который пройдёт с 6 по 8 ноября 2024 года при поддержке правительства региона.

«С каждым годом мы наблюдаем рост популярности данного мероприятия, так как здесь созданы условия для обмена опытом, мнениями, инновациями, технологиями продвижения новейших товаров и услуг в сфере АПК, для формирования стратегических инициатив в области государственной политики по поддержке сельского хозяйства, выработки механизмов стабильного развития агропромышленного комплекса», — прокомментировал событие заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В деловой программе VII Агропродовольственного форума запланировано более 25 мероприятий, объединённых главной целью: «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности». В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы, связанные с влиянием климатических изменений на сельское хозяйство, введением новых технологий, таких как беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект, и построением эффективных цепочек сбыта.

Одновременно с форумом пройдёт крупнейшая агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя».

сельское хозяйство