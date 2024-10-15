Новосибирская область готовится к крупнейшему агрофоруму России

В Новосибирской области идёт подготовка к крупнейшему в России VII Агропродовольственному форуму, который пройдёт с 6 по 8 ноября 2024 года при поддержке правительства региона.
«С каждым годом мы наблюдаем рост популярности данного мероприятия, так как здесь созданы условия для обмена опытом, мнениями, инновациями, технологиями продвижения новейших товаров и услуг в сфере АПК, для формирования стратегических инициатив в области государственной политики по поддержке сельского хозяйства, выработки механизмов стабильного развития агропромышленного комплекса», — прокомментировал событие заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
В деловой программе VII Агропродовольственного форума запланировано более 25 мероприятий, объединённых главной целью: «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности». В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы, связанные с влиянием климатических изменений на сельское хозяйство, введением новых технологий, таких как беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект, и построением эффективных цепочек сбыта.
Одновременно с форумом пройдёт крупнейшая агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя».