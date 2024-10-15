Вслед за автобусами в челябинских маршрутках вырастет стоимость проезда

Владельцы маршруток в Челябинске заявили о повышении стоимости проезда. Уведомления об этом они отправили в миндортранс Челябинской области.
— Уведомления начали поступать от перевозчиков по муниципальным маршрутам Челябинска и Сосновского района, которые работают по нерегулируемым тарифам, — сообщили в миндортрансе.
Так, проезд до 40 рублей повысятся на маршрутках № 10 (ЧМК-ЮрГУ), 17 (Поселок АМЗ — Профессора Благих), 50 (Петра Столыпина — Мамина), 24 (Приборостроительная — сад Мичуринец) и других. 43 рубля проезд будет стоить на маршруте 13 (Поселок Локомотивный — пригородные кассы).
По Сосновскому району проезд будет стоить от 100 до 120 рублей.
Причинами изменения цен перевозчики назвали рост цен на топливо, техническое обслуживание и необходимость повышения заработной платы водителям.
В миндортрансе также подчеркнули, что перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать цены, ссылаясь на Федеральный закон.
Напомним, ранее миндортранс заявил о повышении проезда в муниципальном транспорте Челябинска. С сегодняшнего дня, 15 октября, проезд автобусах, троллейбусах и трамваях стоит 27 рублей по транспортной карте, за наличные — 43 рубля.