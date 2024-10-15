Вслед за автобусами в челябинских маршрутках вырастет стоимость проезда

Так, проезд до 40 рублей повысятся на маршрутках № 10 (ЧМК-ЮрГУ), 17 (Поселок АМЗ — Профессора Благих), 50 (Петра Столыпина — Мамина), 24 (Приборостроительная — сад Мичуринец) и других. 43 рубля проезд будет стоить на маршруте 13 (Поселок Локомотивный — пригородные кассы).