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Вслед за автобусами в челябинских маршрутках вырастет стоимость проезда

С 21 октября в Челябинске вырастет стоимость проезда в маршрутках.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы маршруток в Челябинске заявили о повышении стоимости проезда. Уведомления об этом они отправили в миндортранс Челябинской области.

— Уведомления начали поступать от перевозчиков по муниципальным маршрутам Челябинска и Сосновского района, которые работают по нерегулируемым тарифам, — сообщили в миндортрансе.

Так, проезд до 40 рублей повысятся на маршрутках № 10 (ЧМК-ЮрГУ), 17 (Поселок АМЗ — Профессора Благих), 50 (Петра Столыпина — Мамина), 24 (Приборостроительная — сад Мичуринец) и других. 43 рубля проезд будет стоить на маршруте 13 (Поселок Локомотивный — пригородные кассы).

По Сосновскому району проезд будет стоить от 100 до 120 рублей.

Причинами изменения цен перевозчики назвали рост цен на топливо, техническое обслуживание и необходимость повышения заработной платы водителям.

В миндортрансе также подчеркнули, что перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать цены, ссылаясь на Федеральный закон.

Напомним, ранее миндортранс заявил о повышении проезда в муниципальном транспорте Челябинска. С сегодняшнего дня, 15 октября, проезд автобусах, троллейбусах и трамваях стоит 27 рублей по транспортной карте, за наличные — 43 рубля.