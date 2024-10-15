Программу догазификации в Свердловской области увеличат на 9,2 млрд рублей

Программа социальной догазификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков домохозяйств. Монтаж сетей по территории земельного участка, разводку внутри дома, приобретение и монтаж необходимого оборудования оплачивает собственник. На непосредственное подключение дома к газоснабжению по решению губернатора Евгения Куйвашева предоставляется субсидия из областного бюджета для целого ряда категорий жителей. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тысяч рублей. Подать заявку на бесплатное подведение газа к домовладению можно на портале Единого оператора газификации, через Госуслуги или в офисе газораспределительной организации.