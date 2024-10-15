Программу догазификации в Свердловской области увеличат на 9,2 млрд рублей

Программа догазификации в Свердловской области будет увеличена на 9,2 миллиарда рублей. Это позволит газифицировать 111,4 тысячи частных домовладений Среднего Урала до 2030 года. Соглашение подписали министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов в рамках Петербургского международного газового форума.
«Общий размер внебюджетных средств на догазификацию Свердловской области с учётом финансирования, дополнительно согласованного Единым оператором газификации, составит 25,3 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить подключение к газу 111,4 тысячи частных домовладений Среднего Урала к 2030 году. Такие объёмы предусмотрены планом-графиком, утверждённым губернатором Евгением Куйвашевым», — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Напомним, в рамках программы социальной газификации, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, с 2021 года в Свердловской области построено более 2,2 тысячи километров газовых сетей. Это позволило создать техническую возможность для подключения почти 84,3 тысячи жилых домов. Строится ещё более 1,3 тысячи километров газовых сетей для почти 21,2 тысячи домовладений. Проектируется более 1,8 тысячи километров газовых сетей для более 20,6 тысячи домов.
Программа социальной догазификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков домохозяйств. Монтаж сетей по территории земельного участка, разводку внутри дома, приобретение и монтаж необходимого оборудования оплачивает собственник. На непосредственное подключение дома к газоснабжению по решению губернатора Евгения Куйвашева предоставляется субсидия из областного бюджета для целого ряда категорий жителей. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тысяч рублей. Подать заявку на бесплатное подведение газа к домовладению можно на портале Единого оператора газификации, через Госуслуги или в офисе газораспределительной организации.