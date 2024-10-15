1,8 тысячи новых рабочих мест появятся в Нижегородской области

Кроме того, на Совете согласовали работы по созданию берегоукрепительного сооружения на Гребном канале. Конструкция будет состоять из двух частей протяженностью около 2,8 километров. Она протянется от слободы Подновье до дома № 10 на набережной Гребного канала.