1,8 тысячи новых рабочих мест появятся в Нижегородской области

20 заявок на выделение земельных участков согласовал Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Благодаря этому в регионе появятся 1,8 тысячи новых рабочих мест, рассказал замгубернатора Егор Поляков.
По итогам Совета в Нижегородскую область удалось привлечь инвесторов, которые вложат порядка 18,5 млрд рублей. Их сферы деятельности касаются самых разных отраслей промышленности.
Так, в Лукояновском и Шатковском округах появятся фермы по производству яйца и продуктов переработки полного цикл. Инвестиции в эти проекты суммарно составят около 6 млрд рублей.
В Дзержинске построят распределительный центр для крупной торговой сети, объем инвестиций в который достигнет 5,3 млрд рублей.
В Кстовском округе на одном из участков промзоны возведут склад для хранения нефтепродуктов. Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. Вместе с тем в Арзамасе построят компактный бетонный завод, в Дзержинске — производственное здание для изготовления пластмассовых изделий для упаковки товара, в Нижнем Новгороде — учебный центр подготовки авиационного и неавиационного персонала.
Также были одобрены участки под базу отдыха в поселке Неклюдово и культурно-этнический центр «Джайляу» на Бору, котельная на Дачной улице, поликлиника по улице Мориса Тереза в Нижнем Новгороде, ЖК в Кстове.
Кроме того, на Совете согласовали работы по созданию берегоукрепительного сооружения на Гребном канале. Конструкция будет состоять из двух частей протяженностью около 2,8 километров. Она протянется от слободы Подновье до дома № 10 на набережной Гребного канала.