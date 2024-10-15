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В Самаре участники круглого стола обсудили ландшафт общественных пространств

В Самаре участники круглого стола выступили с разными докладами по теме ландшафта общественных пространств.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 9 октября прошел круглый стол на тему «Ландшафт общественных пространств как инструмент устойчивого развития территорий и нового качества жизни в РФ». «Комсомольская правда» была информационным партнером мероприятия.

Заседание состоялось в рамках подписанного в апреле 2023 года соглашения о сотрудничестве между торгово-промышленной палаты РФ и правительством Самарской области. Оно предусматривает подготовку предложений для достижений национальных целей, в том числе экологического благополучия.

В ходе круглого стола обсуждались устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма. Участники выступили с разными докладами, включая роль парков, качественное ведение деятельности в свете развития парковых территорий, цифровизацию городов и «зелёного» фонда.

В заключении мероприятия был озвучен основной выработанный тезис: «Природа, общество — человек». Эту взаимосвязь назвали краеугольной.

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