В Волгограде от туристического налога освободят участников СВО и ветеранов

По аналогии с другими городами, в Волгограде предлагается введение ставки налога на минимальном уровне — 1% от цены проживания, но не ниже 100 рублей. В последующем налог будет постепенно расти — на один процент в год и достигнет 5% в 2029 году. Эта ставка должна стать максимальной.