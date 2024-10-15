5,9 тысячи волгоградских семей улучшили условия проживания с помощью маткапитала

Напомним, распорядиться материнским капиталом на эти цели можно с момента исполнения 3 лет ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. А сразу после рождения воспользоваться средствами маткапитала можно в двух случаях: при уплате первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также при погашении жилищных кредитов и займов.