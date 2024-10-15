5,9 тысячи волгоградских семей улучшили условия проживания с помощью маткапитала

В 2025 году материнский капитал вырастет на 40−60 тыс. рублей — в зависимости от количества рожденных детей. Его, как и прежде, можно будет потратить на улучшение, расширение жилья. Об этом накануне на заседании Госдумы рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Теперь выплата на первого ребенка составит 677 тыс. рублей, на второго — 894 тыс.
В 2024 году, по данным отделения Социального фонда России по Волгоградской области, на эту цель ушло более 3,7 млрд рублей. Почти 6 тыс. семей воспользовались материнским капиталом, чтобы переехать в более комфортные квартиры и дома.
«Средства материнского капитала волгоградцы использовали на строительство и приобретение домов, покупку квартир, выплату ипотеки», — пояснили в фонде.
Напомним, распорядиться материнским капиталом на эти цели можно с момента исполнения 3 лет ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. А сразу после рождения воспользоваться средствами маткапитала можно в двух случаях: при уплате первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также при погашении жилищных кредитов и займов.
В 2024 году размер материнского капитала составляет 630 тыс. рублей на первого ребенка; выплата за второго — 833 тыс. рублей.