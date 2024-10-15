Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилинспекция составила протокол на РВК-Воронеж

За неделю ведомство провело три внеплановых проверки.

Источник: Комсомольская правда

На прошлой неделе сотрудники Государственной жилищной инспекции Воронежкой области провели три внеплановые выездные проверки по жалобам жильцов. Одна из них была в отношении водоканала.

Всего за неделю инспекторы проверили шесть многоквартирных домов, в одном из них выявили нарушения.

Кроме того, в ходе инспекционных визитов сотрудники жилинспекции побывали в 17 многоквартирных домах, ив девяти из них обнаружили нарушения.

По итогам проверок ведомство выдало девять предписаний на устранение выявленных нарушений ООО УК «Авторитет», ООО «Континент», ООО «Новый город», ООО «РВК-Воронеж», ООО «Аксион», ООО «Лавина», ООО «Жилищник», ООО «Наша Эра».

Еще на восемь компаний составили протоколы об административном правонарушении. Это ООО УК «Чистые Услуги», ООО УК «Авторитет», ООО «РВК-Воронеж», ООО УК «Стройтехника», ООО «Пригородное».

ЖКХ