С нового года в Краснодарском крае вырастет региональный маткапитал. Об этом в своем телеграм-канале рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
Сумма краевого материнского капитала увеличится с 153 787 до 160 708 рублей.
Единоразовую меру соцподдержки многодетные семьи могут получить в рамках региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Ее можно направить на улучшение жилищных условий и газификацию дома, на образование или медицинскую реабилитацию детей.
В этом году краевым материнским капиталом воспользовались уже более 4,5 тысяч семей.
Ранее «АиФ-Юг» писал — остатки средств маткапитала выплатили 2,6 тысячам кубанских семей. В каждом отдельном случае после распоряжения материнским капиталом может возникнуть остаток неиспользованных средств. Если эта сумма не превышает 10 тысяч рублей, то получить эти средства можно в виде единовременной выплаты.