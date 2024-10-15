С нового года в Краснодарском крае вырастет региональный маткапитал

Ранее «АиФ-Юг» писал — остатки средств маткапитала выплатили 2,6 тысячам кубанских семей. В каждом отдельном случае после распоряжения материнским капиталом может возникнуть остаток неиспользованных средств. Если эта сумма не превышает 10 тысяч рублей, то получить эти средства можно в виде единовременной выплаты.