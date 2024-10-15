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В Краснодаре новая дорога соединит мкр Юбилейный и станицу Елизаветинскую

Глава Краснодара рассказал о строительстве новой дороги из мкр Юбилейного и станицы Елизаветинской.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре новая дорога соединит мкр Юбилейный и станицу Елизаветинскую. О строительстве по улице Думенко рассказал глава Краснодара на пресс-конференции.

«Дорога по улице Думенко, она жизненно необходима. Не могу понять опасения жителей. Чем ухудшит жизнь ЮМР дорога по Думенко? Она будет четырех полосная, с новыми тротуарами», — сказал Евгений Наумов.

Глава Краснодара отметил, что город за 15 лет вырос в три раза. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры — одна из главных проблем, которая требует решения.