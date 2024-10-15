Железнодорожники запустят дополнительные рейсы «Афросиаба» между Ташкентом и Самаркандом

Расписание дополнительных рейсов.
Рейс № 775 «Самарканд — Ташкент».
Отправление из Самарканда: 10:20, прибытие в Ташкент: 12:40.
Рейс № 776 «Ташкент — Самарканд».
Отправление из Ташкента: 14:10, прибытие в Самарканд: 16:28.
Чтобы максимально упростить процесс покупки билетов, «Узбекистон темир йуллари» предлагает приобрести билеты не только в кассах вокзалов, но и онлайн на официальном сайте: eticket.railway.uz. Это позволит пассажирам избежать очередей и выбрать наиболее удобные места заранее.
Дополнительные рейсы между Ташкентом и Самаркандом не только облегчат логистику для участников марафона Samarkand Marathon 2024, который пройдет