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Железнодорожники запустят дополнительные рейсы «Афросиаба» между Ташкентом и Самаркандом

Железнодорожники объявили о запуске дополнительных рейсов высокоскоростного поезда «Афросиаб». Дополнительные поезда будут курсировать с 1 по 4 ноября 2024 года.

Источник: Vaib.Uz

Расписание дополнительных рейсов.

Рейс № 775 «Самарканд — Ташкент».

Отправление из Самарканда: 10:20, прибытие в Ташкент: 12:40.

Рейс № 776 «Ташкент — Самарканд».

Отправление из Ташкента: 14:10, прибытие в Самарканд: 16:28.

Чтобы максимально упростить процесс покупки билетов, «Узбекистон темир йуллари» предлагает приобрести билеты не только в кассах вокзалов, но и онлайн на официальном сайте: eticket.railway.uz. Это позволит пассажирам избежать очередей и выбрать наиболее удобные места заранее.

Дополнительные рейсы между Ташкентом и Самаркандом не только облегчат логистику для участников марафона Samarkand Marathon 2024, который пройдет 2—3 ноября в Самарканде, но и будут способствовать развитию внутреннего туризма. Самарканд остаётся одним из самых популярных туристических направлений в Узбекистане, а высокоскоростные поезда позволяют быстро и комфортно добираться между городами.