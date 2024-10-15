Железнодорожники запустят дополнительные рейсы «Афросиаба» между Ташкентом и Самаркандом

Дополнительные рейсы между Ташкентом и Самаркандом не только облегчат логистику для участников марафона Samarkand Marathon 2024, который пройдет 2—3 ноября в Самарканде, но и будут способствовать развитию внутреннего туризма. Самарканд остаётся одним из самых популярных туристических направлений в Узбекистане, а высокоскоростные поезда позволяют быстро и комфортно добираться между городами.