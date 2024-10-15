В Краснодаре достроили приют для бездомных животных

Мэр отметил, что сейчас идет приемка работ и формируется муниципальное казенное учреждение, а также набирается штат сотрудников. В ближайшее время, по словам господина Наумова, учреждение заработает.
Строить приют в поселке Березовом на участке площадью 1,3 га начали ровно год назад, в октябре 2023 года. Завершить строительство планировали в августе 2024-го Там оборудовали площадки для выгула собак, вольеры и административные корпуса.
Работы выполнил подрядчик «КубаньЭнергоСтройРемонт». Стоимость контракта на проведение работ составила 191,2 млн руб.