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В Краснодаре достроили приют для бездомных животных

В Краснодаре завершили строительство приюта для бездомных животных. Об этом на пресс-конференции сообщил глава города Евгений Наумов.

Источник: Freepik

Мэр отметил, что сейчас идет приемка работ и формируется муниципальное казенное учреждение, а также набирается штат сотрудников. В ближайшее время, по словам господина Наумова, учреждение заработает.

Строить приют в поселке Березовом на участке площадью 1,3 га начали ровно год назад, в октябре 2023 года. Завершить строительство планировали в августе 2024-го Там оборудовали площадки для выгула собак, вольеры и административные корпуса.

Работы выполнил подрядчик «КубаньЭнергоСтройРемонт». Стоимость контракта на проведение работ составила 191,2 млн руб.

строительство