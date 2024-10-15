В Краснодаре рассказали о стройке подземного перехода на Красных Партизан. Работы в настоящее время продолжаются.
В частности, со стороны диагностического центра проводят облицовку перехода. Специалисты продолжают монтаж подъемных механизмов. В настоящее время готовы каркасы остановок и проведена гидроизоляция.
Полноценное движение по улице Красных Партизан откроют в начале ноября.
«Стройка — тяжелая вещь. Недобросовестный подрядчик нас подвел. Произошло воровство бюджетных средств», — сказал глава Краснодара Евгений Наумов на пресс-конференции.