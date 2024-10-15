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В Казани АО «Туполев» планирует снизить вес Ту-214

Также хотят модернизировать его планер, систему и силовую остановку.

Источник: Комсомольская правда

В Казани АО «Туполев» планирует снизить вес Ту-214. Также в планах модернизировать его планер, систему и силовую установку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель генерального директора ОАК и управляющий директор компании Константин Тимофеев.

Тимофеев призвал талантливых и креативных специалистов присоединятся к проекту. Он назвал авиалайнер машиной со своими преимуществами и потенциалом для развития. Среди преимуществ он упомянул очень хорошее крыло, сертифицированные двигатели, качественный фюзеляж и горизонтальное оперение.

По мнению спикера, по летно-техническим характеристикам получился практически идеальный самолет. Формат менять не планируют, будут работать над оптимизацией веса.

Напомним, АО «Туполев» создаст инновационный центр для модернизации казанских Ту-214. Руководить центром будет замгендиректора ОАК Константин Тимофеев.