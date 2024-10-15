В Казани АО «Туполев» планирует снизить вес Ту-214

Тимофеев призвал талантливых и креативных специалистов присоединятся к проекту. Он назвал авиалайнер машиной со своими преимуществами и потенциалом для развития. Среди преимуществ он упомянул очень хорошее крыло, сертифицированные двигатели, качественный фюзеляж и горизонтальное оперение.
По мнению спикера, по летно-техническим характеристикам получился практически идеальный самолет. Формат менять не планируют, будут работать над оптимизацией веса.
Напомним, АО «Туполев» создаст инновационный центр для модернизации казанских Ту-214. Руководить центром будет замгендиректора ОАК Константин Тимофеев.