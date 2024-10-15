В Казани АО «Туполев» планирует снизить вес Ту-214. Также в планах модернизировать его планер, систему и силовую установку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель генерального директора ОАК и управляющий директор компании Константин Тимофеев.